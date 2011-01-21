Требуется доработка шапки блоков интернет магазина

Задача:

1) разработать дизайн шапки блоков, фона блоков, меню главной страницы сайта www.richtel.ru

(улучшение дизайна)

(производство данной работы в случае утверждения)

2) предложение по эргономичности сайта (производство данной работы в случае утверждения)

Сайт на alltrades.ru все настройки через админ панель.

Предложения типа: я сделаю только это... а далее кто то другой

я могу только дизайн...а остальное не знаю как и кто будет делать

не принимаются!

Кто взял проект тот делает, или нанимает дополнительных специалистов. Оплата ИТОГОВАЯ

Исполнитель назначается на основе конкретного предложения или пилотного (демо) варианта !!!!!!