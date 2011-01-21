Требуется доработка шапки блоков интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка172 просмотра

Задача:

1) разработать дизайн шапки блоков, фона блоков, меню главной страницы сайта www.richtel.ru

(улучшение дизайна)

(производство данной работы в случае утверждения)

2) предложение по эргономичности сайта (производство данной работы в случае утверждения)

Сайт на alltrades.ru все настройки через админ панель.

Предложения типа: я сделаю только это... а далее кто то другой

я могу только дизайн...а остальное не знаю как и кто будет делать

не принимаются!

Кто взял проект тот делает, или нанимает дополнительных специалистов. Оплата ИТОГОВАЯ

Исполнитель назначается на основе конкретного предложения или пилотного (демо) варианта !!!!!!

14 лет назад
richtel
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$90
1 день
Отличная работа Михаил!!!!!! Рекомендую всем, правильная инициатива видение результата, отличный подход.Если вам требуется сделать комплекс мероприятий, и найти одного исполнителя то Кочетков Михаил (Arctos), ваш исполнитель. Данный фрилансер профессионал.
Отлично сработались с Константином! =)

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Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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