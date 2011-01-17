Нужно натянуть дизайн сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки132 просмотра

Добрый день!

Нужно перенатянуть дизайн (дизайн есть) на интернет-магазин topdiva.com.ua.

Он натянут непрофессионально.

Стоимость - 40$.

На все дополнительные вопросы отвечу в личке.

Заранее благодарен.

14 лет назад
knigomen
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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