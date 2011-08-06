Дизайн для сайта
Дизайн пары страниц сайта+логотип
Небольшой сайт рекламной компании, нужен уникальный простой и красивый дизайн дизайн главной страницы и логотип. Затем страница авторизации страница для пользователя с левой частью для личных данных аккаунта и с правой для основного контента. Так же css для шрифтов. Предпочтения светлые тона, светло зеленый, голубой белый.
Выбираю исполнителя по портфолио.
Заявки фрилансеров
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