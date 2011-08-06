Дизайн для сайта
Дизайн сайта
Нужно разработать дизайн сайта для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-маркетингом. Нужна 2 макета: стартовая страница – на ней будут новости как в блогах на Вордпресс, и внутренняя страница – обычная контентная страница (заголовок, контент,).
Просьба не использовать в дизайне мишеней и попаданий в цель. Дизайн должен быть ДЕЛОВЫМ и БИЗНЕС-НАПРАВЛЕННЫМ (так как мы работаем в сфере B2B), юзабельным, легким. Но не стоит в дизайне использовать затертые фотки людей, которые пожимают руки или в деловых костюмах идут непонятно куда :)
Структура разделов будет иметь следующий вид:
1. Услуги
a. Страница с кратким описанием услуг: услуга 1, услуга 2 …
i. Страница с детальным описанием Услуги 1
ii. Страница с детальным описанием Услуги 2
iii. …
2. Наши клиенты
a. Страница с кучей логотипов клиентов
i. Страница с детальным описанием работы по Клиенту 1
ii. Страница с детальным описанием работы по Клиенту 2
3. О нас
a. Достижения
b. Команда
c. …
4. Контакты
5. Заявка на просчет
Исходя из структуры разделов меню можно сделать линейным. Думаю, что не стоит использовать выпадающее меню. Хотя если придумаете хорошее решение, то я не против и выпадающего.
По всем вопросам обращайтесь на [email protected]
Заявки фрилансеров
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