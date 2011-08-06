# 1 — $ 210

Нужно разработать дизайн сайта для компании, которая занимается поисковой оптимизацией, раскруткой сайтов и интернет-маркетингом. Нужна 2 макета: стартовая страница – на ней будут новости как в блогах на Вордпресс, и внутренняя страница – обычная контентная страница (заголовок, контент,).

Просьба не использовать в дизайне мишеней и попаданий в цель. Дизайн должен быть ДЕЛОВЫМ и БИЗНЕС-НАПРАВЛЕННЫМ (так как мы работаем в сфере B2B), юзабельным, легким. Но не стоит в дизайне использовать затертые фотки людей, которые пожимают руки или в деловых костюмах идут непонятно куда :)

Структура разделов будет иметь следующий вид:

1. Услуги

a. Страница с кратким описанием услуг: услуга 1, услуга 2 …

i. Страница с детальным описанием Услуги 1

ii. Страница с детальным описанием Услуги 2

iii. …

2. Наши клиенты

a. Страница с кучей логотипов клиентов

i. Страница с детальным описанием работы по Клиенту 1

ii. Страница с детальным описанием работы по Клиенту 2

3. О нас

a. Достижения

b. Команда

c. …

4. Контакты

5. Заявка на просчет

Исходя из структуры разделов меню можно сделать линейным. Думаю, что не стоит использовать выпадающее меню. Хотя если придумаете хорошее решение, то я не против и выпадающего.

По всем вопросам обращайтесь на [email protected]