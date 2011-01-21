Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Я хочу создать сайт на wordpress или joomla . Вообще мне нужен только дизайн, но если кто готов недорого взяться за весь проект то пожалуйста, буду очень рад! Тематика сайта: Поэзия, творчество, ...
Дизайн для сайта по раскрутке групп в ВКонтакте.
Нужно сделать дизайн для сайта занимающегося раскруткой групп в вконтакте. Нужен исполнитель с портфолио и опытом подобной работы. Исполнителя я выберу сам. Пожалуйста не нужно мне писать в личку, я сам все вижу.
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