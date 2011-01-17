Подобрать клипарт (нарисовать) для разделов сайта.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки263 просмотра

Работа для полуночников :)

Сайт фрукто-овощной тематики. Нужно подобрать картинки для разделов (контакты, новости, услуги и т.д.) в соответствии с общей концепцией дизайна сайта. Всего 9-10 штук.

Нужно сегодня.

14 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Всем фрилансерам! Учитесь у этой команды работать с клиентом! Рекомендую - как знающих толк в дизайне.

Заявки фрилансеров

shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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