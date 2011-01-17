Подобрать клипарт (нарисовать) для разделов сайта.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Я хочу создать сайт на wordpress или joomla . Вообще мне нужен только дизайн, но если кто готов недорого взяться за весь проект то пожалуйста, буду очень рад! Тематика сайта: Поэзия, творчество, ...