Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Я хочу создать сайт на wordpress или joomla . Вообще мне нужен только дизайн, но если кто готов недорого взяться за весь проект то пожалуйста, буду очень рад! Тематика сайта: Поэзия, творчество, ...
Подобрать клипарт (нарисовать) для разделов сайта.
Работа для полуночников :)
Сайт фрукто-овощной тематики. Нужно подобрать картинки для разделов (контакты, новости, услуги и т.д.) в соответствии с общей концепцией дизайна сайта. Всего 9-10 штук.
Нужно сегодня.
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