Нужно разработать не нагруженный игровой шаблон разработка должна руководиться тремя основными критериями 1. Восприятие 2. Юзабельность 3. Функциональность Пассивно должны учитываться "Красота" и "Крутость" ...
Дизайн сайта
Нужно нарисовать дизайн сайта. Тематика - музыкальный портал.
На сайте публикуется музыка, афиша, новости и другая информация.
Что-то в стиле веб 2.0, не нагруженное графикой.
Оставляйте свои заявки, буду смотреть портфолио и примеры работ.
Возможна переработка уже чего-то существующего.
Примеры: topdj.ua promodj.ru
Бюджет довольно таки небольшой.
Заявки фрилансеров
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