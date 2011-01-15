Дизайн сайта

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Закрыт37 заявок482 просмотра

Нужно нарисовать дизайн сайта. Тематика - музыкальный портал.

На сайте публикуется музыка, афиша, новости и другая информация.

Что-то в стиле веб 2.0, не нагруженное графикой.

Оставляйте свои заявки, буду смотреть портфолио и примеры работ.

Возможна переработка уже чего-то существующего.

Примеры: topdj.ua promodj.ru

Бюджет довольно таки небольшой.

14 лет назад
prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров