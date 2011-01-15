Нужно разработать не нагруженный игровой шаблон разработка должна руководиться тремя основными критериями 1. Восприятие 2. Юзабельность 3. Функциональность Пассивно должны учитываться "Красота" и "Крутость" ...
Редизайн шаблона
Нужно сделать редизайн шаблона до неузнаваемости (поменять местами блоки, как-то по-другому вывести статьи, изменить цвета, шапку и т.д), движок DLE 8.5. Оставляйте свои предложения. Сотрудничество постоянное.
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