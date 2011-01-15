Редизайн шаблона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок193 просмотра

Нужно сделать редизайн шаблона до неузнаваемости (поменять местами блоки, как-то по-другому вывести статьи, изменить цвета, шапку и т.д), движок DLE 8.5. Оставляйте свои предложения. Сотрудничество постоянное.

DLE
14 лет назад
Alex_r777
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров