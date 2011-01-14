Нужно сделать дизайн для магазина. www.9998494.ru/wl/clipboard01.jpg В таком стиле: http://www.eccarte.ru/ Нужно главную, текстовую, страницу каталога, страницу товара. Можно все стащить с TemplateMonster, только переделав цвета. Сроки - до 04.03.12 ...
Разработать дизайн сайта
Требуется разработать дизайн сайта строительной компании.
Оплата 50$
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Итак, есть макет сайта (структура блоков) — в приложении. По макету. Три квадрата сверху — это три достаточно большие кнопки с логотипами антивирусов, соответственно: dr web, kaspersky и nod32. Сразу ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Приветствую, нужна разработка дизайна для школьной социально-образовательной сети. Дизайнер должен быть из Санкт-Петербурга, личная встреча. ТЗ отправляется, по запросу. С уважением, Виталий.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно дизайн готового вордпресс шаблона переделать под сайт. Максимально приблизить дизайн к сайту исходнику. Вот сайт http://lefarm.ru вот шаблон http://lefarm.ru/info/ Знаю работы не много называйте вашу цену.Завершен14 лет назад
- $600
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн сайта-каталога автозапчастей без верстки под Битрикс. Я предоставляю детальное ТЗ. В ТЗ есть ориентировочные схемы страниц, которые показывают размещение блоков и кнопок. Отдельно ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте! Ищу гуру, который сможет помочь разработать psd-шаблоны для всех разделов интернет-аукциона. Обязательно понимание юзабилити! (Пример главной страницы и списка товаров во вложении) Задача следующая: Для ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется дизайн спортивного сайта, новостного. Тематика: футбол. Цветовая гамма: чёрная, градиент чёрного на фоне - таблица по центру.Закрыт14 лет назад
Ищу вебдизайнера для создания дизайна сайта. Сайт связан с голосованием и там немного страниц. Хоум, внутренняя страница с категориями для голосования, страница с призами и формуляр для записи. От вас жду писем с ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть лого, оно сейчас стоит посредине сверху сайта. Чтобы было красивее и насыщеннее, а также наполнение визуально общей информационной составляющей нужно вставить вместо куцего лого шапку. В шапке должна быть отражена деятельность компании слева ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $80
Дизайн нескольких страниц.Завершен14 лет назад