Дизайн сайта по макету "от руки" (html+css, ajax)

Итак,

есть макет сайта (структура блоков) — в приложении.

По макету.

Три квадрата сверху — это три достаточно большие кнопки с логотипами антивирусов, соответственно: dr web, kaspersky и nod32. Сразу под ними (забыл указать на макете) справа должен быть текст "показать больше →". по клику на этот текст на аяксе на место этих трёх логотипов подгружается 9 более мелких.

по кликам по этим логотипам обновляется информация в контентном блоке (о нём ниже) и идёт прокрутка до этого блока (желательно, хотя можно и тупо ссылкой на отдельный файл сделать)

ниже идёт — небольшой обтекаемый блок с текстом. там у меня понаписано "Вирусы не дают работать?" и "Не заходит в "ВКонтакте"? и т.п.

Это будут ссылки на другие разделы.

Чуть ниже по правой стороне — логотипчики социальных сетей - vkontakte, twitter, facebook, livejournal.

Ну и в самом низу — контентный блок. Там будет, собственно, контент: текст, картинки, кнопочки.

Задача.

Отрисовать всё это и заверстать.

При этом, на заднем фоне нужно нарисовать человечка (его концепция — он рабочий на "заводе антивирусного цеха", в оранжевой каске и прочих пречендалах; на каске у него также в дальнейшем будет логотип). Рожу ему можно пока отрисовать схематично. В дальнейшем — туда отрисуем рожу нашего сотрудника. В общем, нужно обыграть именно этого "рабочего".

Сайт будет про антивирусы. Называться будет "Первый антивирусный цех". Соответственно, на заднем фоне должен мелькать работник этого цеха. Думаю, концепция общая понятна. Что касается остального — дело как раз дизайнерское.

Сроки сильно не торопят.

Хотя, было бы прикольно до понедельника увидеть эскиз.

Выслушаю Ваши предложения по цене и срокам. (Просьба никуда в личку и т.п. не писать, а просто оставлять заявки со ссылками на портфолио.)