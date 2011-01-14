требуется разработать дизайн и облагородить главную страницу сайта www.осушители.com.ua и основные 1-2 шаблона внутренних страниц движок сайта - joomla. предполагаю сделать что то типа такого сайта: http://www.ultimateair.co.uk/index.html но с бОльшей ...
Дизайн сайта по макету "от руки" (html+css, ajax)
Итак,
есть макет сайта (структура блоков) — в приложении.
По макету.
Три квадрата сверху — это три достаточно большие кнопки с логотипами антивирусов, соответственно: dr web, kaspersky и nod32. Сразу под ними (забыл указать на макете) справа должен быть текст "показать больше →". по клику на этот текст на аяксе на место этих трёх логотипов подгружается 9 более мелких.
по кликам по этим логотипам обновляется информация в контентном блоке (о нём ниже) и идёт прокрутка до этого блока (желательно, хотя можно и тупо ссылкой на отдельный файл сделать)
ниже идёт — небольшой обтекаемый блок с текстом. там у меня понаписано "Вирусы не дают работать?" и "Не заходит в "ВКонтакте"? и т.п.
Это будут ссылки на другие разделы.
Чуть ниже по правой стороне — логотипчики социальных сетей - vkontakte, twitter, facebook, livejournal.
Ну и в самом низу — контентный блок. Там будет, собственно, контент: текст, картинки, кнопочки.
Задача.
Отрисовать всё это и заверстать.
При этом, на заднем фоне нужно нарисовать человечка (его концепция — он рабочий на "заводе антивирусного цеха", в оранжевой каске и прочих пречендалах; на каске у него также в дальнейшем будет логотип). Рожу ему можно пока отрисовать схематично. В дальнейшем — туда отрисуем рожу нашего сотрудника. В общем, нужно обыграть именно этого "рабочего".
Сайт будет про антивирусы. Называться будет "Первый антивирусный цех". Соответственно, на заднем фоне должен мелькать работник этого цеха. Думаю, концепция общая понятна. Что касается остального — дело как раз дизайнерское.
Сроки сильно не торопят.
Хотя, было бы прикольно до понедельника увидеть эскиз.
Выслушаю Ваши предложения по цене и срокам. (Просьба никуда в личку и т.п. не писать, а просто оставлять заявки со ссылками на портфолио.)
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