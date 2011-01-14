Пластиковые окна

Сайт будет содержать информацию о пластиковых окнах, с достаточно большим количеством вкладок, например - "о нас", "полезное", "услуги", "контакты", "акция", "расчет стоимости", всплывающая вкладка "заказать", а также возможность отправить письмо...

Для сайта потребуется создание дизайна, разработка иконок и логотипа.

Сайт должен быть очень модный, стильный!, даже пафосный, с фишками и т.д.

Сайт с атмосферой!

и еще небольшое дополнение по поводу моих вкусовых предпочтений - очень нравятся чертежи, нравятся рисунки в стиле графити (не надписи), и акварельные картинки...

предоставлю часть наполнения - тексты, картинки, и проче