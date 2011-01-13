Дизайн сайта медтехники

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок244 просмотра

Нужно разработать 2 несложных, оригинальных и симпатичных макета сайта http://www.radugamed.ru/

14 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bekky_sharp
Ирина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
34 отзыва(-3)
14 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

bekky_sharp
Ирина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
34 отзыва(-3)
14 лет назад