Работы много, не на один день. Главное требование к исполнителю – ответственность! Человек с креативным мышлением, который смог бы подсказать или помочь, если видит, что можно сделать лучше. Самая грязная работа исполнителей - ...
Разработка дизайна портала
Разрабатывается портал.
Нужен дизайнер, у которого есть опыт создания дизайна для порталов.
С точки зрения юзабилити. С точки зрения интерфейсов.
Обычны дизайнеры рисующие шаблоны не интересны.
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