Дизайн для сайта

Просто отличный заказчик! Всем рекомендую :) Приятен в общении, может объяснить чего хочет, с пониманием относиться ко всему процессу работы, терпеливый. Оплата вовремя и по первой просьбе, с бонусом =) Побольше бы таких заказчиков. Кирилл, желаю успехов во всех проектах - и никаких препятствий в их реализации!