Дизайн для сайта

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Завершен28 заявок456 просмотров

Необходимо сделать дизайн для сайта

Нужен дизайнер который делает дизайны в похожем ключе:

apple.com,

atebits.com/tweetie-mac

Ответы типа, готов поработать не рассматриваются

От желающих поучаствовать жду информацию:

Сроки, цена и примеры своих работ.

14 лет назад
GreenBucks
Кирилл 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Потрясающий дизайнер. Общаться одно удовольствие. Много замечательных идей и быстрая реализация. Даже после завершения работы всегда откликается на просьбы. Рекомендую!
Просто отличный заказчик! Всем рекомендую :) Приятен в общении, может объяснить чего хочет, с пониманием относиться ко всему процессу работы, терпеливый. Оплата вовремя и по первой просьбе, с бонусом =) Побольше бы таких заказчиков. Кирилл, желаю успехов во всех проектах - и никаких препятствий в их реализации!

Заявки фрилансеров

seele085
39 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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