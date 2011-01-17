Нарисовать шапку сайта и кнопку.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок363 просмотра

Добрый день, уважаемые дизайнеры и художники.

Задача следующая:

Нарисовать шапку для сайта www.unrealex.com

Что хочется увидеть в итоге нашего с вами сотрудничества:

Меню должно быть сделано закладками, то есть где-то как тут http://www.corecommerce.com/ecommerce-software-design.html/ . Так же в шапке должна присутствовать кнопка "Быстрый выбор" Это самая главная кнопка шапки. То есть должна хорошо выделятся из общего вида, и своим видом показывать свое предназначение. Примеры: http://eu.battle.net/sc2/ru/ , http://www.gamecards.ru/. Это все дело должно быть удобно в использовании, пользователь должен понимать где он находится в данный момент. Но шапка не должна быть слишком броской, чтоб не отвлекать покупателя он цели магазина. Шапка должна быть на 100% ширины окна, то есть середина остается постоянно на месте а края заливаться какой-то текстурой или цветом.

Так же должно быть поле для поиска по сайту.

Кнопка: "Положить в корзину", "Оплатить заказ"

Главная кнопка магазина. Должна исполнять чуть заметную анимацию как при наведении мыши так и при нажатии на кнопку.

Пример такого поведения, главное меню http://www.apple.com/ru/

icq: 408-708-725

14 лет назад
Atorr
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
Задача выполнена в сроки
Отличный заказчик

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-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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