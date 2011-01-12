Есть уже работающая интернет-аптека. Её дизайн вполне устраивает. К сожалению, дизайнер, который разрабатывал этот дизайн, не может больше работать. Поэтому ищется исполнитель, которому несколько раз в год будет даваться задание на доработку какой-то части дизайна. ...
Нужен дизайн сайта
Нужно сделать дизайн сайта на тему изразцовые камины и печи
что то вроде этого: http://www.dmaiolica.ru/
Заявки фрилансеров
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