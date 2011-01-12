Доработка дизайна интернет-аптеки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок279 просмотров

Есть уже работающая интернет-аптека. Её дизайн вполне устраивает. К сожалению, дизайнер, который разрабатывал этот дизайн, не может больше работать. Поэтому ищется исполнитель, которому несколько раз в год будет даваться задание на доработку какой-то части дизайна. Обычно доработки небольшие – нарисовать новый блок или лого поменять к Новому году. Но иногда нужно что-то более серьёзное сделать.

Прямо сейчас нужно доработать шапку, несколько блоков и ещё кое-какие мелочи. Цвета и стиль остаются прежними, то есть концепцию дизайна заново разрабатывать не нужно.

Оплата: Webmoney.

В предложении не забывайте оставлять ссылку на портфолио (если оно не на weblancer.net). Если есть возможность, то укажите, пожалуйста, хоть какие-то цены на ваши работы. Чтобы я мог хотя бы примерно оценить стоимость ваших услуг.

14 лет назад
Jenia
40 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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