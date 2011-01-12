Шаблон для uCoz на тему "Пиратия онлайн"

Здравствуйте!

Нужен дизайн для uCoz на тему "Пирания онлайн" в тёмных тонах. Цена: 1000 рублей. Сайт игры: www.piratia.ru

Нужно написать (вёрстка) дизайн для всех модулей системы, не загружать кодом, не дырявый. За очень качественную работу возможно зам + дополнительную денюшку.

Перевод на Яндекс.Деньги. Так что...