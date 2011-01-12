Дизайн резина светлая тональная группа, web 2.0. Оттенки холодные или тепло-холодные. В дизайне сразу должно быть видно, что сайт посвящен грузоперевозкам. Все на ваш вкус, но вы четко должны понимать, что такое ...
Шаблон для uCoz на тему "Пиратия онлайн"
Здравствуйте!
Нужен дизайн для uCoz на тему "Пирания онлайн" в тёмных тонах. Цена: 1000 рублей. Сайт игры: www.piratia.ru
Нужно написать (вёрстка) дизайн для всех модулей системы, не загружать кодом, не дырявый. За очень качественную работу возможно зам + дополнительную денюшку.
Перевод на Яндекс.Деньги. Так что...
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