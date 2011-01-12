Шаблон для uCoz на тему "Пиратия онлайн"

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок189 просмотров

Здравствуйте!

Нужен дизайн для uCoz на тему "Пирания онлайн" в тёмных тонах. Цена: 1000 рублей. Сайт игры: www.piratia.ru

Нужно написать (вёрстка) дизайн для всех модулей системы, не загружать кодом, не дырявый. За очень качественную работу возможно зам + дополнительную денюшку.

Перевод на Яндекс.Деньги. Так что...

14 лет назад
profox
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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