Доработка дизайна интернет магазина на (alltrades) размещение товара на новые позиции (фото описание наши), написание уника контента+ составление ядра, ключей, seo наполнение страниц сайта. PS Приведение сайта в нормальный с точки зрения ...
Макет главной и типовой страницы.
Разработать дизайн первой страницы, и стандартной страницы под наполнение информацией.
Компания “Джелати” (www.mygelati.ru) производитель высококачественного мороженого по итальянской рецептуре на фирменном оборудование. Поставщик мороженного для сети “Джелато Шоколато”.
Сайт носит информативный характер (визитная карточка), основная целевая аудитория, потенциальные деловые партнеры (кафе, рестораны, дистрибьюторы и т.д.). Первая страница, скорее всего, должна быть сверстана не по стандартной сетке, т.к. новостной модуль практически отсутствует, требуется красивое заполнение свободного пространства.
Основные цвета, светлые, пастельные. Графическое наполнение не перегруженное. Приветствуются итальянские мотивы.
Сайт имеет фиксированную ширины (ориентировочно 1000px), но фоновое заполнение может вылезать за эти границы.На первой странице должен присутствовать логотип (в приложение).Желательно (но не обязательно) использовать иллюстрацию из приложения. Шапка с первой странице должна повторятся на каждой странице, так же как и краткая контактная информация внизу страницы.
Разделы на сайте:
Наше джелати
Наше производство
Сеть “Джелато Шоколато”
Для партнеров
Контакты
В будущем возможно добавление новых разделов или корректировка названий имеющихся, место для этого надо предусмотреть заранее. В разделах кроме текстовой информации, будет много фотографий, это тоже нужно учесть.
В приложении также находится информация для раздела наше производство, ее желательно использовать в качестве рыбы при верстке стандартной страницы.
Так же в приложение можно найти отвергнутый вариант, но само направление мысли понравилось.
Если есть вопросы, всегда готов ответить. И если что, я первый раз размещаю здесь заявку, поэтому могу что то пропустить или не знать, заранее простите.
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Лирическое отступление (что хочется :)
Попадая на сайт “Джелати”, посетитель как будто открывает книгу, ознакомившись с первой страницей, ему предлагается, ненавязчиво, проследовать на следующую, ему не нужно копаться в сложном и запутанном меню, любая полученная информация, плавно подводит его к следующему разделу. Фактически сайт можно на одном дыхание прочитать от корки до корки, а можно сразу перелистнуть на последнюю страницу и узнать, что убийца адвокат.
Победитель конкурса
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