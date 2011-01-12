Требуется оптыный дизайнер умеюший делать простые и красивые эскизы(страниц сайта), требования: умения првально вести рабочие диалоги,исполнительность, умение рисовать анимацию,нахождение грамотных решений по конкретным задачам, умение работать в команде, делать все в поставленые сроки. Схема ...
Доработка дизайна интернет магазина
Доработка дизайна интернет магазина на (alltrades) размещение товара на новые позиции (фото описание наши), написание уника контента+ составление ядра, ключей, seo наполнение страниц сайта.
PS Приведение сайта в нормальный с точки зрения оптимизации, и внешнего вида, в порядок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходим дизайн для интернет магазина и последующая верстка на движок WebAsyst. Сроки 2-3 дня(со всеми доработками)Завершен14 лет назад
- $45
Необходимо доделать дизайн сайта www.classk.ru/ по макету Сам шаблон (графика и стили) уже интегрированы. В приложении JPG для понятия объема работ. Движок ShopCMS Оплата 100% после завершения работы.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
1. нужно создать не сложный логотип сайтов однотипные очень простые на данные момент для 7 сайтов 2. создать шапки к сайтам с логотипом п.1 и с дизайном по ассартименту сайтов на данный момент 6 ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать индивидуальную тему для WordPress в стиле (по мотивам) игр от Алавар (казуальные мини-игры)Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать новый дизайн и тему для блога seoexperimenty.ru Тема должна отражать seo-направленность блога и поддерживать виджеты. Нужна именно тема, чтобы её можно было закачать и установить из админ-панели. Просто дизайн ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Доброе время суток! Необходимо создать красивый дизайн интернет-магазина, продающего товары этнической и эзотерической направленности. На данный момент установлен движок Prestashop, но я до этого с ним не работал, поэтому готов выслушать ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта про пилатес и йогу. Вам нужно подготовить макет главной страницы, информационной (текстовой страницы) и страницы с листингом материалов (например, список статей по теме "Упражнение для беременных"). Всего 3 страницы. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Необходим новый дизайн и верстка для сайта http://hiro.by/ Строгий, в темных тонах, под DataLife Engine движок версия 8,5-9,0 Жду предложений.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт14 лет назад
- $700
Требуется очень грамотный специалист для дизайна сайта - интернет-магазина продуктов питания и их доставки. План тех.задания в аттаче. Все мельчайшие подробности будут обговорены с исполнителем. Просьба не писать в ...Завершен14 лет назад