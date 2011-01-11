Нужен дизайн сайта про пилатес и йогу. Вам нужно подготовить макет главной страницы, информационной (текстовой страницы) и страницы с листингом материалов (например, список статей по теме "Упражнение для беременных"). Всего 3 страницы.

Шаблон дожен быть резиновым, в качестве логотипа нужно стилизовать адрес сайта.

На сайте будут разделы: статьи, каталог клубов, раздел для общения пользователей, упражнения и видео. Возможно, в будущем потребуются доработки дизайна.

Сайт уже существует и работает на CMS Drupal (версия 6). Также потребуется верстка шаблона (в будущем и за отдельные деньги).

Оплата по факту выполнения работы, у меня много собственных проектов и высокий рейтинг в системе вебмани (БЛ=170).