Необходим новый дизайн и верстка для сайта http://hiro.by/ Строгий, в темных тонах, под DataLife Engine движок версия 8,5-9,0 Жду предложений.
Дизайн сайта про пилатес и йогу
Нужен дизайн сайта про пилатес и йогу. Вам нужно подготовить макет главной страницы, информационной (текстовой страницы) и страницы с листингом материалов (например, список статей по теме "Упражнение для беременных"). Всего 3 страницы.
Шаблон дожен быть резиновым, в качестве логотипа нужно стилизовать адрес сайта.
На сайте будут разделы: статьи, каталог клубов, раздел для общения пользователей, упражнения и видео. Возможно, в будущем потребуются доработки дизайна.
Сайт уже существует и работает на CMS Drupal (версия 6). Также потребуется верстка шаблона (в будущем и за отдельные деньги).
Оплата по факту выполнения работы, у меня много собственных проектов и высокий рейтинг в системе вебмани (БЛ=170).
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