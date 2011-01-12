Оформление группы vkontakte.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки162 просмотра

Требуется красиво и грамотно оформить группу вконтакте с использованием wiki-технологии.

Тематика группы: онлайн-игра.

Задача - оформить группу, чтобы пользователи заходили на сайт игры.

Есть большое количество арта для игры - как больших картинок, так и мелких деталей. Рисовать самому ничего не надо будет.

Не помешает ссылка на примеры выполненных работ (созданных групп).

14 лет назад
Farlands
Булат 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
14 лет назад
$35
4 дня
Приятная в общении, быстрая, не "пропадает". Работа сделана быстро, с учетом замечаний и пожеланий. Все бы так работали :) Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством, четкая постановка задачи, оплата в срок. Отзывчивый и приятный в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
14 лет назад

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