Оформление группы vkontakte.ru

Требуется красиво и грамотно оформить группу вконтакте с использованием wiki-технологии.

Тематика группы: онлайн-игра.

Задача - оформить группу, чтобы пользователи заходили на сайт игры.

Есть большое количество арта для игры - как больших картинок, так и мелких деталей. Рисовать самому ничего не надо будет.

Не помешает ссылка на примеры выполненных работ (созданных групп).