Требуется создать шаблон для Джумлы 1.5 (дизайн и верстка) для предприятия. Направление - ж\д сфера, шпалопропиточные предприятия, перевозка. Планируется портал предприятий, или биржа. Шаблон должен быть легкий, без "наворотов", флеша и прочего, проходящий валидацию, ...
Шапка для сайта
Шапка должна быть резиновой
Высота 180px
Ширина min: 1000px, max: 1580px
Тематика: игры, хакеры, читы для игр
Цвета чтобы вписывались в сайт
Название сайта youhack.ru можно оставить этим же шрифтом (прикрепил картинку) НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО если есть лучше вариант шрифта
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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