Шапка для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка1397 просмотров
#1$50

Шапка должна быть резиновой

Высота 180px

Ширина min: 1000px, max: 1580px

Тематика: игры, хакеры, читы для игр

Цвета чтобы вписывались в сайт

Название сайта youhack.ru можно оставить этим же шрифтом (прикрепил картинку) НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО если есть лучше вариант шрифта

www.youhack.ru

14 лет назад
lazyone
Денис 
32 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

Marco-v
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1
Хочу выразить благодарность Олегу за его работу. Отлично, композиционно со вкусом Рекомендую данного исполнителя. Настоящий профи своего дела!

Заявки фрилансеров

Marco-v
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1

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