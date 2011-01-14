Нужно поправить свёрстанный бланк, предыдущий исполнитель пропал. Архив с PSD прилагаю. Задачи: 1. Переместить наверх шапку, без синего цвета, и "чуть покрупнее". 2. Убрать фразу про "второй подъезд". ...
Дизайн и верстка (приватно для Vitaflax)
Разработать дизайн и сделать резиновую верстку сайта-визитки.
Выбранный исполнитель
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