Дизайн и верстка (приватно для Vitaflax)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки165 просмотров

Разработать дизайн и сделать резиновую верстку сайта-визитки.

14 лет назад
ivorob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$150
1 день
Неоднократно работал с Виталием! От работы лишь положительные впечатления! По соотношения цена/качество Виталий лучший! Даже я бы сказал, что берет меньше, чем дает. Собираюсь и в дальнейшем продолжать сотрудничество. Высший бал!
Как всегда отлично поработали. Могу порекомендовать всем, кто хочет качественной поддержки со стороны заказчика, а также порядочного отношения и хорошей оплаты своего труда.

Заявки фрилансеров

Vitaflax
Виталий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад