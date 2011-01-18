Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок619 просмотров

Нужен дизайн промо сайта легкий изящный с какиминить фишками, с элементами вроде вот этого пиджака http://www.giscom.ru/ ну и так далее. Промо сайт. Предоплаты нет, оплата после утверждения дизайна. Если можете предложить и дизайн и верстку то еще лучше. Вообщем жду предложений. Бюджет до 150$(это если с версткой) Ну а так уже кто что предложит буду смотреть :)

14 лет назад
pavelmanager
Пабло 
31 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$60
5 дней
Пока работаем нормально, дизайн сделан быстро и качественно, сейчас обговариваем дальнейшее сотрудничество.
Замечательный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Будем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад