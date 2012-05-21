Нужен дизайн сайта

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Завершен14 заявок399 просмотров

Доброго времемени суток! Нужен дизайн сайта! Ответы присылайте на мыло, тк сюда захожу крайне редко.

В ответе: Приблизительные цены, ссылка на портфолио, ваш ICQ!

МОЕ МЫЛО:

[email protected]

14 лет назад
armen8706
Армен 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

coryphaeus
Александр 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Работаю не в первый раз. Всем очень доволен.
Неоднократно сотрудничали. Всем доволен

Заявки фрилансеров

coryphaeus
Александр 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад