Дизайн лендинг страницы

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Завершен24 заявки353 просмотра

Нарисовать красивый и простой дизайн лендинг страницы. Пишите среднюю цену.

14 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dovich
Бойцов 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, всё выполнил на высшем уровне и быстрее заявленного срока.
Хороший заказчик. Знает что хочет получить в результате. Оплачивает работу без каких-либо задержек.

Заявки фрилансеров

dovich
Бойцов 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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