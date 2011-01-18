Приватный проект по дизайну для Lereena

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок293 просмотра

Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта, фавикон и логотип для сайта mirasponsor.com.

Сайт будет только на английском языке. Прикладываю текст главной страницы. Вот некоторые особенности, которые необходимо воспроизвести:

1) Сразу под меню будет ознакомительный блок, наподобие блока под меню http://www.godaddy.com/default.aspx. Его цель - быстро сообщить пользователю, где он находится и привлечь его внимание. Текст будет в левой части блока, в правую часть блока можно добавить какое-то изображение, например симпатичной девушки и связать его со смыслом сайта

2) Сверху на главной странице обязательно должны находиться поля для ввода логина и пароля и ссылку для регистрации

3) Прикладываю изображение таблиц, которые используются внутри сайта. Важно, чтобы разрабатываемая вами шапка\верхнее меню\футер по цветам не диссонировали с цветовой гаммой и оформлением внутренних таблиц

4) Под главным ознакомительным блоком будет немного текста + нумерованное описание преимуществ системы по типу bdbd.ru - то есть, нужно сделать к каждому пункту соответствующую иконку.

14 лет назад
alexjoy1
Андрей 
42 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$550
3 дня
Отличное и быстрое исполнение, я доволен на 100%
Алексей - профессиональный заказчик, сразу дал краткое и предельно четкое ТЗ, внес около 2-3 правок в макет, потом выбрал цвет главного меню - и проект был закрыт. Спасибо за работу, надеюсь поработать с вами еще!

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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