Отрисовать интерфейс web-страницы по схеме.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок255 просмотров

Нужно отрисовать интерфейс web-страницы (видео-плеер) по схеме.

файлы: 1.png + 2.png - два состояния интерфейса. в файле 3.png - совсем черновой набросок для примера.

общее

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фон страницы- белый. Цветовая тема остальных элементов - чёрный, а-ля

iphone, но можно предложить свою. Далее возможен заказ и других цветовых тем.

State A

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прямоугольник телевизора, с областью экрана 640x480, никаких

плеерных кнопок рисовать не нужно, только рамку вокруг экрана (как например на 3.png).

State B

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в этом состоянии у смотрящего всплывает верхняя панелька с

элементами Плейлист, Телевешание, Поиск. Это должна быть относительно

тонкая по высоте панелка, которая будет всплывать\уплывать.

Под каждым пунктом может всплыть меню.

Меню Плейлиста: ДВУХуровневый список.

каждая позиция "картинка + название ролика". название ролика закладывать двухстрочным.

На первом уровне должна быть кнопка "играть плейлист с начала".

Второй уровень должен визуально отличаться от первого (смещение, фон etc).

Меню Телевещания: одноуровневый список. каждая позиция

"картинка + название ролика + время (час:минута)"

Меню Поиска: сверху идёт форма поиска, далее одноуровневое меню из

элементов "картинка + название ролика"

14 лет назад
os
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Отличная работа. Все пожелания учтены и реализованы в лучшем виде.
Михаил - хороший заказчик, оплатил работу, все понятно объясняет, быстро отвечает на письма. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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