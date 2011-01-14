НУжно создать дизайн сайта для софт портала.

уровень и аналог дизайна примерно такой: http://intlife.ru/usability/usability_28.html

портал будет на движке ДЛЕ представляет из себя обзор "Софта" на рынке с картинками\ описанием + сылкой на скачивание.

ТОесть нужно будет нарисовать несколько страниц для сайта:

1) Главная страница с меню категориями стилями + мини обзором по закаченным новостям с сылками на "подробнее" "скачать"

2) страница на сам обзор программки (софта) с описанием \ картиками и сылкой на скачивание.

меняется только центральная часть страницы.

логотип сайта также с вас.

Бюджет на дизайн без верстки до 50уе. ( в зависимости от исполнителя)

Срок 2-4 дня.

Сразу пишите номер icq для связи.