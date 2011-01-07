Нарисовать дизайн сайта

Сайт – промо-страница для приложения для платформы android и страница регистрации и вывода информации (отдельная страница с определенным набором данных).

Всего 2 страницы плюс форма регистрации.

Подробности ТЗ после рассмотрения предложений и выбора кандидатов напрямую в почту. Важно, чтобы человек умел делать промо-страницы, плюсом будут промо-страницы для ПО.

Обязательно пишите примерные стоимость и сроки.

Контакты: info(собака)footter.com