Нарисовать дизайн сайта

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Закрыт23 заявки345 просмотров

Сайт – промо-страница для приложения для платформы android и страница регистрации и вывода информации (отдельная страница с определенным набором данных).

Всего 2 страницы плюс форма регистрации.

Подробности ТЗ после рассмотрения предложений и выбора кандидатов напрямую в почту. Важно, чтобы человек умел делать промо-страницы, плюсом будут промо-страницы для ПО.

Обязательно пишите примерные стоимость и сроки.

Контакты: info(собака)footter.com

Android
14 лет назад
fAnt1ksx_work
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров