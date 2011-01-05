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Разработка дизайна сайта (для кафе-бара)
Необходимо найти клипарт, после его утверждения разработать дизайн гл. страницы, внутренней, фотоальбом. Все нюансы по работе при личной переписке, Здесь оставляйте цену. Срок на всю работу 4-5 дней.
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