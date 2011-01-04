Яндекс.XML

Нужно разработать сайт-поисковик на основе xml.yandex.ru. А так же нужно нарисовать дизайн для этого проекта.

Дополнение: дизайн должен выполнен в лаконичном стиле, приветствуется схожесть элементов с известными поисковыми системами. Проще сказать нужно нарисовать страничку и вписать скрипт, думаю бюджет данного проекта будет не слишком высоким.