Нужен дизайн для сайта http://www.sale-kirov.ru. Жду предложений со сроками и ценами
Дизайн сайта модной одежды
Разработать оригинал-макеты четырех страниц веб-сайта магазина модной одежды с соблюдением единого графического стиля для всех страниц. Наличие подробного технического задания. Просьба указывать сроки и стоимость выполнения работы!
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