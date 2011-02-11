Дизайн сайта модной одежды

Есть сайт http://mailcasher.info/. Нужно сделать дизайн+HTML-верстку (на обыкновенных HTML). Требования к дизайну: 1. Никакого flash 2. Так же 3 колонки (левая колонка, центральная, где основной контент, правая колонка). В правой и левой колонке ...