Дизайн для кулинарного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки466 просмотров

Добрый день. Необходимо сделать дизайн кулинарного сайта,всем заинтересованным вышлю техническое задание.

14 лет назад
hinius
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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