Необходимо отрисовать макет сайта. Будет отрисовка элементов. Ретро стиль. Оплата только после утверждения макета. Без предоплат.
Дизайн для кулинарного сайта
Добрый день. Необходимо сделать дизайн кулинарного сайта,всем заинтересованным вышлю техническое задание.
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