Создание группы ВКонтакте

Необходимо нарисовать и сверстать макет нового дизайна приближенный к старому ( расцветка, так чтобы у пользователя не сложилось впечатление что он попал "не туда" ) Старый дизайн http://libertyhost.ru/, новый под концепцию которогу нужно доработать дизайн ...