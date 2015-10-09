Создание группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок214 просмотров

Создать красивую группу В Контакте интернет магазина зоотоваров

+ оформление и наполнение...

Опыт и примеры работ обязательны!

Интересуют сроки и стоимость работы

14 лет назад
andrew05
Андрей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
14 лет назад
$60
3 дня
Все было сделано во время
Очень довольна сотрудничеством с Андреем. Четкая постановка задачи, дельные комментарии, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
14 лет назад

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