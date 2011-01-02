Дизайн для CMS Prestashop

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок199 просмотров

Нужен дизайн для интернет-магазина на CMS Prestashop. Тематика - керамическая плитка. Очень сжатые сроки. Сайт -пример дам. Особых графических извращений не требую, просто симпатичный дизайн. Отдам предпочтение тем, кто уже работал с данной CMS.

PrestaShop
14 лет назад
beecrash
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Viant
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работа была выполнена отлично, оплаты не последовало, хотя сайт работает.

Заявки фрилансеров

Viant
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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