Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы.
Дизайн для CMS Prestashop
Нужен дизайн для интернет-магазина на CMS Prestashop. Тематика - керамическая плитка. Очень сжатые сроки. Сайт -пример дам. Особых графических извращений не требую, просто симпатичный дизайн. Отдам предпочтение тем, кто уже работал с данной CMS.
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