Для магазина продажи купонов на скидку

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$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок451 просмотр

Аналог darberry.com, biglion.ru

Дизайн должен быть в светлом тоне.

С простым и интуитивно понятном расположении всех функций.

Желательно с какими то элементами анимации.

Проект будет ориентирован на 2 города. Так что вставить возможность выбора города.

домен: peppersale.ru

14 лет назад
nf8
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
14 лет назад
$300
5 дней
Отлично выполнил заказ. Дизайн очень понравился! Профессионал своего дела!
Очень благодарен Андрею за интересный проект. Работать над заданием было одно удовольствие. Моментальная оплата, все в срок и без задержек. Вежливый и внимательный в общении. Всегда на связи. Рекомендую как грамотного и ответственного заказчика, а также, пользуясь случаем, хочу пожелать успеха во всех делах, и искренне надеюсь на удачный запуск этого и других интересных проектов.

Заявки фрилансеров

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
14 лет назад

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