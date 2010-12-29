Шаблон сайта коллективных покупок на joomla 1.5

Нужен хороший шаблон для сервиса коллективных покупок не переделанный ,с идеей а не тупым копированием и переделыванием . пожалуйста оценивайте ваши способности и показывайте лучшие работы . Бюджет можно чут-чуть скорректировать все зависит от сроков качества и конечно же вашего воображения.тип биглион ,сурер купон и тд. вся работа будет контролироваться на всем сроке создания и корректироваться в процессе.

Всех с Новым Годом!