Ищу вебдизайнера для создания нового дизайна сайта. Сайту уже 7 лет и хочется его обновить. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). После чего вы ...
Шаблон сайта коллективных покупок на joomla 1.5
Нужен хороший шаблон для сервиса коллективных покупок не переделанный ,с идеей а не тупым копированием и переделыванием . пожалуйста оценивайте ваши способности и показывайте лучшие работы . Бюджет можно чут-чуть скорректировать все зависит от сроков качества и конечно же вашего воображения.тип биглион ,сурер купон и тд. вся работа будет контролироваться на всем сроке создания и корректироваться в процессе.
Всех с Новым Годом!
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