Шаблон сайта коллективных покупок на joomla 1.5

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки219 просмотров

Нужен хороший шаблон для сервиса коллективных покупок не переделанный ,с идеей а не тупым копированием и переделыванием . пожалуйста оценивайте ваши способности и показывайте лучшие работы . Бюджет можно чут-чуть скорректировать все зависит от сроков качества и конечно же вашего воображения.тип биглион ,сурер купон и тд. вся работа будет контролироваться на всем сроке создания и корректироваться в процессе.

Всех с Новым Годом!

Joomla
14 лет назад
postman984
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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