Дизайна и верстка шаблона сайта для Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок257 просмотров

Необходимо разработать дизайн для сайта www.sap-bi.ru ,

а также на основании созданного дизайна сверстать шаблон для

Joomla 1.5.

Поскольку сайт является прежде всего информационным порталом, контент сайта должен хорошо читаться. Таким образом, цветовая гамма сайта должна быть продумана с учетом этого.

Joomla
14 лет назад
serg3d
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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