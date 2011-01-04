Дизайна и верстка шаблона сайта для Joomla 1.5

Необходимо разработать дизайн для сайта www.sap-bi.ru ,

а также на основании созданного дизайна сверстать шаблон для

Joomla 1.5.

Поскольку сайт является прежде всего информационным порталом, контент сайта должен хорошо читаться. Таким образом, цветовая гамма сайта должна быть продумана с учетом этого.