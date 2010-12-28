Редизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки373 просмотра

Сделать нормальный дизайн для сайта www.sdelajstavku.ru .

Изменение расположения блоков возможно лишь незначительное. Переверстка сайта минимальна, желательно изменение лишь цветов, картинок и фоновых картинок.

Из крупных изменений:

1. Перенос голосования в правую или левую колонку

2. Вместо двух новостных блоков (центральный и справа) сделать один новостной блок на javascript (пример www.sport-express.ru ).

В стоимость входит разработка логотипа. Анимацию в новом дизайне нужно исключить.

JavaScript
14 лет назад
sergs81
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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