Дизайн сайта диджея. Есть макет который требуется доработать. Условия исполнения. 1. Без аванса. 2. Возможность приема исполнителем Яндекс.Денег. 3. Грамотный русский язык и аккуратность.
Редизайн сайта
Сделать нормальный дизайн для сайта www.sdelajstavku.ru .
Изменение расположения блоков возможно лишь незначительное. Переверстка сайта минимальна, желательно изменение лишь цветов, картинок и фоновых картинок.
Из крупных изменений:
1. Перенос голосования в правую или левую колонку
2. Вместо двух новостных блоков (центральный и справа) сделать один новостной блок на javascript (пример www.sport-express.ru ).
В стоимость входит разработка логотипа. Анимацию в новом дизайне нужно исключить.
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