Шапка в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок320 просмотров

Необходимо нарисовать шапку для сайта с использованием векторной графики, пример в приложении. Изображения моделей уже есть. Нужно только нарисовать фон.

Пожалуйста указывайте стоимость.

14 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pozzzitiv
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
14 лет назад
$16
1 день
Павел нарисовал отличную шапку для сайта, в ходе работы показывал промежуточные варианты, учел все пожелания. Рекомендую!
Было приятно работать. Заказчик не придирается по пустякам, адекватен. Оплата своевременная

Заявки фрилансеров

pozzzitiv
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
14 лет назад