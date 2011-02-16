Дизайн и шаблон WP в стиле новостного портала

Ситуация следующая. Есть два сайта на обычном html дизайна реально нет. Сайты представляют собой каталоги магазинов, тематика - магазины одежды и ювелирные. Нужен симпатичный дизайн для обоих, не очень тяжелый, чтобы сайты не вылетели из ...