Дизайн и шаблон WP в стиле новостного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок425 просмотров

Для новостного сайта нужно разработать авторскийй дизайн и по нему сверстать шаблон wordpress в стиле новостного портала.

WordPress
14 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

zeben
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Игорь разработал дизайн самостоятельно, только на основании направленности сайта. При этом отлично визуализировал тематику и идею. Работа была выполнена даже раньше оговоренного срока. Дизайном полностью довольны.
Качественный заказчик, все вовремя, предоплата 50%. Все как договаривались. Продолжаю работать с заказчиком.

Заявки фрилансеров

zeben
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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