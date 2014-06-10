Шапка для Джумла сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок209 просмотров

Здравствуйте!

Есть готовый шаблон сайта для Джумла 1.5. Нужно сделать красивую шапку сайта. Сайт будет личный блог о путешествиях.

Спасибо

Joomla
14 лет назад
rainman77
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
работа была выполнена хорошо
Хорошый закащик, оплата сразу, по факту. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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