Добрый день. Необходим дизайн сайта (никакой верстки, только дизайн). Главная, пара внутренних страниц, пара модулей - все просто. Дизайн должен быть выполнен в стилизации шаблона "Elvesocial" команды Gavick - http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009 Тот ...
Шапка для Джумла сайта
Здравствуйте!
Есть готовый шаблон сайта для Джумла 1.5. Нужно сделать красивую шапку сайта. Сайт будет личный блог о путешествиях.
Спасибо
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