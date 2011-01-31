Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка363 просмотра

Добрый день.

Необходим дизайн сайта (никакой верстки, только дизайн).

Главная, пара внутренних страниц, пара модулей - все просто.

Дизайн должен быть выполнен в стилизации шаблона "Elvesocial" команды Gavick - http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009

Тот же уровень дизайна, приближенные цвета, шрифты..

Этот шаблон под Joomla, поэтому легче будет работать человеку знакомому с этой CMS.

Бюджет: 60-100$ в зависимости от уровня дизайна, готовности внести изменения и т.д.

Все обсуждаемо.

mail: smart.index[собака]gmail.com

icq: 429-086-045

Joomla
14 лет назад
fozy
50 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$75
3 дня
Благодарен Олегу за выполненную работу - сделал все в заявленные сроки и качественно. Вошел в мое положение по проекту. Буду рад и дальше сотрудничать с Олегом.
Константин отличный человек и чесный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

dr_umka
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Два дизайна в html (работа после 11-го января)

    Ситуация следующая. Есть два сайта на обычном html дизайна реально нет. Сайты представляют собой каталоги магазинов, тематика - магазины одежды и ювелирные. Нужен симпатичный дизайн для обоих, не очень тяжелый, чтобы сайты не вылетели из ...

    HTML
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа над дизайном сайта (ucoz)

    $100

    Нужен человек, который может сделать нормальный дизайн (шаблон, форум + шапка) для сайта www.crazybears.ru Тематика: игра про танки (worldoftanks.ru) Хотелось бы красивую тематическую flash шапку Требуется косметический ремонт, улучшения дизайна (нормальные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон новостного портала для DLE

    $150

    ::::Краткий бриф на разработку:::: домен: www.proconnect.kz тематика: Новости, обзоры IT, новые технологий связи, новинки мобильных телефонов, Задачи: 1. Переделать шаблон под разработанный макет (либо разработать ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Оформление сайта по продаже прокси

    $40

    Необходимо разработать дизайн для сайта по продаже прокси. Кроссбраузерно сверстать его. Дизайн простой легкий, с возможностью расширения. Писать тут. Работа планируется в период 2-8 января, возможно раньше.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • IPhone promo site

    Требуется разработка промо сайта + логотип (логотип только если умеет риосвать в векторе) Задача 1) дизайн 2) верстка 3) подключение к WordPress или СMS (т/е полный цикл) ...

    WordPress
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анализ дизайна

    Добрый день. Есть сайт: http://www.netsite. in. ua/design/ Это сайт вебстудии, небольшой, с минимальным набором нужных функций - портфолио, новости, проекты и т.п. Дизайн в целом готов, в целом он устраивает. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад