Здравствуйте! Интересует отрисовка и css div-ная верстка шаблона для сайта коммуникационной тематики. Очень нравится (пример) - hostpro.ua. Фон - только белый. Цвета - синий, голубой, ...
Дизайн сайта
Добрый день.
Необходим дизайн сайта (никакой верстки, только дизайн).
Главная, пара внутренних страниц, пара модулей - все просто.
Дизайн должен быть выполнен в стилизации шаблона "Elvesocial" команды Gavick - http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009
Тот же уровень дизайна, приближенные цвета, шрифты..
Этот шаблон под Joomla, поэтому легче будет работать человеку знакомому с этой CMS.
Бюджет: 60-100$ в зависимости от уровня дизайна, готовности внести изменения и т.д.
Все обсуждаемо.
mail: smart.index[собака]gmail.com
icq: 429-086-045
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