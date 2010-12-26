Нужно сделать эффективный блок с информацией о программе скидок на существующем сайте. Исходный файл страницы и текст будет предоставлен. Блок должен быть стильным, оригинальный и привлекать внимание, при этом, ...
Дизайн форума, верстка, phpbb3
Необходимо нарисовать дизайн, сверстать все это дело и натянуть на движок.указывайте цену и сроки
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