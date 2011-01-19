Дизайн сайта привлечения и обучения агентов.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок304 просмотра

При разработке дизайна нужно использовать преимущественно светлые стили с одним или двумя основными яркими цветами или графическими элементами.

Разработка главной и внутренней страницы.

ТЗ пришлю в личку.

Цена до 150$.

Работая с дизайнером предполагаю многократное сотрудничество.

14 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
14 лет назад
$150
7 дней
Алексей добротный дизайнер, а также очень четкий и ответсвенный исполнитель. Будем сотрудничать.
Сотрудничеством доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
14 лет назад
#1
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Сайт студии

    Необходимо нарисовать дизайна для сайта веб сутдии. Примеры нравязихся сайтов дам. Цена до 200 долларов.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить и провести настройку магазина

    $100

    Добрый вечер. Купил себе хост и домен на http://www.one.com Необходим опытный адимнистратор OpenCart. необходимо установить и провести первоначальную настройку магазина http://www.max-electronic.se Список необходимых работ. 0. ...

    Opencart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подобрать шаблонный дизайн

    Надо подобрать готовый шаблонный дизайна для промосайта http://www.sparkle-board.in/ Шаблон может быть платный, но не дорогой. Дизайн должен быть: юзабильный, простой, красочный, поднимать настроение, стимулировать к действий... и естественно тематический ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    Добрый день Нужен новый дизайн для интернет-магазина. Фактически это два заказа - один для магазина по продаже в онлайн-играх, другой - для магазина по продаже CD- и DVD-дисков, но основа должна быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон сайта для Wordpress

    $100

    Нужен шаблон на тематику "Аниме" для сайта на движке Wordpress. Шаблон должен быть двухколоночным, простым, без особых наворотов. Необходимо наличие выпадающего меню вверху. Цветовая гамма: серый-красный-белый, синий-белый-черный или персиковый-белый. Желательно наличие в дизайне японских иероглифов ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон для dle 9.0

    И так нужен уникальный шаблон для Dle 9.0 за тематикой шаблона в icq или скайп От вас цена, портфолио Связаться со мной можно по icq 584021711 или скайпу black_element2 Предпочтение отдам току ...

    DLE
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать дизайн для сайта по продаже косметики

    Добрый день! Во вложенном файле ТЗ на создание сайта по продаже косметики (интернет-магазин, одним словом). Как по мне, требования к дизайну четкие, но в то же время есть место для "свободы". ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перекрасить шаблон сайта

    $50

    Имеется шаблон: http://www.7templates.com/templates-preview/300110603 Необходимо перекрасить его в 3 других тональности, и переделать названия блоков Для профи - работы на 2 часа Подробности icq: 222-99-66

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад