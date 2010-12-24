И так нужен уникальный шаблон для Dle 9.0 за тематикой шаблона в icq или скайп

От вас цена, портфолио

Связаться со мной можно по icq 584021711 или скайпу black_element2

Предпочтение отдам току кто выполнит быстро,качественно а главное недорого!