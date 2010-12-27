Дизайн за хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок326 просмотров

Добрый день. нужен дизайн главной страници и 1 внутренней. Денег нет, есть хостинг. Кто готов сделать обращайтесь.

Такие сайты нравятся:

http://www.ukraine.com.ua/

http://s-dedicated.com/

Срок до понедельника.

Ася и почта игнорится.

14 лет назад
he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hb11
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Очень приятно работать с Семёном. Выполняет все просьбы, буду еще обращаться, спасибо
Все четко, ясно, понятно. С заказчиком приятно работать!

Заявки фрилансеров

hb11
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад