Необходимо создать шапку для сайта autoremont.org.ua Размеры шапки 1000*230, лого есть. Окончательный вариант нужен в psd.
Новогоднее оформление сайта reggi.ru
Требуется новогоднее оформление шапки сайта (фон) или логотипа для сайта reggi.ru.
Снежок, елки, шарики и т. п. (для примера - reg.ru, r01.ru, namecheap.com).
Выбранный исполнитель
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